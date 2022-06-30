Philips Monitors представляет новую модель

Ассортимент продукции компании Philips Monitors пополнился новой моделью, которая должна соответствовать новым стандартам в сфере видеосвязи: Philips 34E1C5600HE.

Эта модель от компании Philips Monitors разработана с учетом специфических потребностей и задач, возникающих при гибридном стиле работы, позволяя пользователям работать дома так же продуктивно, как и в офисе. Богатый функциями и возможностями монитор Philips 34E1C5600HE обеспечивает все, что требуется для удаленной работы, и все это в одном элегантном и стильном корпусе.

Основные характеристики

34-дюймовый (86,36 см) LCD-экран с матрицей VA обеспечивает потрясающее изображение с широкими углами обзора

Разрешение CrystalClear UltraWide Quad HD (3440 x 1440) обеспечивает исключительную четкость изображения

Технология USB type-C для удобного подключения с помощью одного кабеля

Встроенная веб-камера 5 Мп и микрофон с шумоподавлением обеспечивают оптимальную работу в команде

Встроенные стереодинамики предназначены для воспроизведения насыщенного мультимедийного контента

MultiView обеспечивает удобное подключение нескольких устройств

Режим LowBlue и технология Flicker-Free обеспечивают комфорт для глаз во время просмотра

Универсальный помощник для повышения производительности в условиях удаленной работы

Монитор Philips 34E1C5600HE предназначен для самых разных профессиональных задач - от графических, таких как фото и CAD-CAM, до ориентированных на работу с цифрами, таких как бухгалтерский учет и финансы. Благодаря 34-дюймовой высокопроизводительной матрице, разрешению CrystalClear UltraWide (QHD 3440 x 1440) и технологии Ultra Wide-Color этот монитор обеспечивает исключительно яркое и насыщенное изображение. Широкие углы обзора 178°/178° в сочетании с широким форматом 21:9 обеспечивают более высокую производительность труда, предоставляя достаточно места для сравнительного анализа в режиме "бок о бок", работы с большими электронными таблицами и удобства взаимодействия с коллегами.

Помимо выдающихся визуальных характеристик, Philips 34E1C5600HE предлагает специалистам, работающим дома, удобные интеллектуальные функции, которые помогают им сосредоточиться и повысить свою производительность. Например, видеоконференции в настоящее время являются основной составляющей дистанционной работы, а данный монитор обеспечивает качество, надежность и безопасность в этой сфере. Встроенная 5-Мп веб-камера, сертифицированная для Windows HelloTM, обеспечивает высокое качество изображения, а микрофон с шумоподавлением и 5-ваттные встроенные динамики обеспечивают четкий звук и максимально эффективную коммуникацию. Дополнительное спокойствие гарантирует переключатель камеры, обеспечивающий конфиденциальность пользователя, когда она не используется.

Возможность удобного подключения является обязательным условием современного рабочего места, где бы оно ни находилось, поэтому Philips 34E1C5600HE оснащен целым рядом удобных функций для пользователей, работающих в режиме многозадачности. Например, технология MultiView позволяет пользователям работать с несколькими устройствами одновременно, а разъем USB-C с функцией передачи питания обеспечивает простое решение на основе одного кабеля для высокоскоростной передачи данных и быстрой зарядки.

В дополнение ко всем этим функциям пользователи Philips 34E1C5600HE могут быть уверены, что благодаря режиму LowBlue Mode и технологии Flicker-Free, а также удобной для осанки регулировке высоты и наклона подставки, их пользовательский опыт будет максимально комфортным

Philips 34E1C5600HE поступит в продажу в июле по рекомендованной цене 1899 белорусских рублей.