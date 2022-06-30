В Snapchat появилась платная подписка

Популярный мессенджер Snapchat объявил о запуске платной подписки Snapchat+. Она откроет пользователям доступ к дополнительным функциям, а также возможности быстрее получать обновления и техническую поддержку.

«Сегодня мы запускаем Snapchat+ — набор эксклюзивных, экспериментальных и предварительных функций, доступных в Snapchat», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Разработчики оценили стоимость подписки Snapchat+ в $3,99 в месяц. Платные пользователи будут быстрее получать доступ к новым функциям и дополнительным инструментам, поддерживаемым сервисом. На момент запуска платная подписка доступна для пользователей из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и ОАЭ. В дальнейшем разработчики обещают расширить географию распространения подписки Snapchat+.

Напомним, компания Snap, являющаяся владельцем мессенджера Snapchat, была основана осенью 2011 года. По данным компании, в настоящее время мессенджер Snapchat ежедневно используют 332 млн человек по всему миру. Помимо сервиса обмена сообщениями Snap известна по ряду других продуктов, таких как смарт-очки Spectacles, а также сервисы Bitmoji и Zenly.