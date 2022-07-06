Сотрудники Samsung тестируют бета-версию интерфейса One UI 5.0

Пользователи мобильных устройств Samsung с нетерпением ждут появления бета-версии пользовательского интерфейса One UI 5.0, поскольку для них это будет первая возможность познакомиться с Android 13. Вполне логично, что обладатели флагманских смартфонов Galaxy S22 получат доступ к обновлению в числе первых. Оказалось, что уже довольно много людей пользуются бета-версией One UI 5.0, но все они работают в Samsung.

Как долго сотрудники южнокорейской компании тестируют новую версию пользовательского интерфейса не сообщается. Однако такой выбор вполне обоснован, поскольку привлечение к тестированию программного обеспечения людей, принимавших участие в его разработке, выглядит логичным шагом. Согласно имеющимся данным, рядовым пользователям бета-версия One UI 5.0 станет доступна во второй половине июля. Как и раньше, оболочка будет распространяться среди пользователей в ограниченном количестве стран. Релиз стабильной версии оболочки One UI 5.0, которая появится на всех совместимых устройствах Samsung, должен состояться в октябре.

Google уже выпустила предварительные версии Android 13 для разработчиков, поэтому пользователи имеют представление о том, чего следует ждать от следующего крупного обновления операционной системы. Помимо визуальных улучшений платформа получит новый медиаплеер, больше функций для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных, а также другие полезные инструменты. От One UI 5.0 пользователи ждут не только косметических изменений, но и новых функций, однако об этом на данный момент ничего неизвестно.