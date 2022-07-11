Российский магазин приложений RuMarket преодолел отметку в 500 000 установок

Российский магазин приложений RuMarket для устройств под управлением операционной системы Android продолжает быстро расширять аудиторию: количество установок превысило отметку в 500 тыс.

RuMarket представляет собой альтернативу Google Play. За созданием RuMarket стоит Анатолий Сморгонский, предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett. В прошлом месяце каталог RuMarket вырос более чем в полтора раза: на данный момент в сервисе размещено более 150 приложений.

На сегодняшний день лидирующие позиции по загрузкам занимают приложения в категориях «Карты и навигация» — 2ГИС, «Стиль жизни» — погода YoWindow, «Музыка и подкасты» — Zvooq. Кроме того, пользователи активно скачивают приложения для просмотра видеоматериалов: Rutube, Смотрим от ВГТРК, Wink от Ростелеком, НТВ, а также Лайм ТВ.