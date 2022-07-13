AGON by AOC представил новый игровой монитор

AGON by AOC представляет новый 71 см/28" игровой монитор AOC GAMING U28G2XU2 с диагональю 28 дюймов (71 см), являющийся преемником модели U28G2XU. Благодаря частоте обновления 144 Гц и быстрому отклику 1 мс GtG, монитор U28G2XU2 придется по вкусу как любителям игр на ПК, так и консольным геймерам.

Для тех, кто ценит детализированное изображение с высоким разрешением и скоростной частотой обновления кадров, обеспечивающей максимально плавный игровой процесс, U28G2XU2 станет оптимальным решением. Кроме того, U28G2XU2 имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 для декодирования и воспроизведения HDR-контента, а также технологию Adaptive-Sync для поддержки VRR (переменной частоты обновления). Таким образом обеспечивается плавный геймплей без появления артефактов, таких как разрывы или зависания.

Ориентирован на будущее

Обновленный U28G2XU2 с двумя портами HDMI 2.1 заменит U28G2XU, первую прошлогоднюю модель компании AOC с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, ориентированную в основном на пользователей ПК, поскольку монитор оснащен разъемом DisplayPort для поддержки разрешения 4K и частоты обновления 144 Гц.

Новое поколение консолей и растущая популярность видеокарт последнего поколения означает, что интерфейс HDMI 2.1 становится повсеместным в игровом сообществе, что является отличной новостью! Технология HDMI 2.1 обладает гораздо большей пропускной способностью, чем HDMI 2.0, что позволяет передавать изображение с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц и выше.

AOC GAMING U28G2XU2 оснащен двумя портами HDMI 2.1, а также двумя портами DisplayPort 1.4, которые позволяют ему принимать 4 различных источника видео с разрешением 4K и высокой частотой обновления. Благодаря режимам Picture-by-Picture и Picture-in-Picture, можно одновременно отображать даже два из этих источников.

U28G2XU2 поддерживает Xbox Series S и Series X, а также PlayStation 5 с максимальной частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K, с поддержкой HDR и VRR. Порты HDMI 2.1 способны поддерживать и большую частоту - до 144 Гц и разрешение 4K, если подключить к ним, например, новый GPU вместо консолей последнего поколения.

Обладает множеством функций

Оснащенный высокопроизводительной матрицей IPS, монитор предлагает широкие углы обзора 178/178°, хорошую цветовую гамму и гарантирует безупречную цветопередачу. Пиковая яркость 400 нит позволяет видеть четкое изображение в условиях яркого внешнего освещения, а высокий уровень яркости в формате HDR также подтверждается сертификатом VESA DisplayHDR 400.

Благодаря идеальной диагонали 28 дюймов и превосходной плотности пикселей 157 ppi монитор U28G2XU2 прекрасно подходит как для офисного сотрудника, так и для геймера. 4-портовый USB 3.2 концентратор обеспечивает высокую скорость передачи данных с подключенными устройствами, такими как внешние накопители. Оснащенный эргономичной подставкой, обеспечивающей регулировку высоты на 130 мм, а также широкие углы наклона, поворота в горизонтальном и вертикальном направлении (до 90°), U28G2XU2 отлично впишется в любую рабочую обстановку. Играть или работать на U28G2XU2 по ночам также комфортно благодаря режиму LowBlue и технологии FlickerFree.

Дополнительные возможности настройки в экранном меню монитора включают шесть разных игровых режимов, а также такие функции, как Dial Point (прицеливание), Game Colour (насыщенность цвета) и Shadow Control, благодаря которым геймеры могут получить максимум удовольствия от игры и одержать верх над соперниками.

AOC GAMING U28G2XU2 поступит в продажу в июле 2022 года по рекомендованной розничной цене 2499 белорусских рублей.