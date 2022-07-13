Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ купить социальную сеть

Twitter, владеющая одноимённой социальной сетью, обратилась в суд с целью заставить миллиардера Илона Маска завершить приобретение американской компании. Об этом сообщается в исковом заявлении, поступившем во вторник в суд штата Делавэр.

«Маск отказывается соблюдать свои обязательства в отношении Twitter и её акционеров, так как соглашение, которое он подписал, больше не отвечает его личным интересам, — говорится в исковом заявлении. — Маск, кажется, полагает, что он может свободно изменять решение, губить компанию, нарушать её деятельность, разрушать ценность [Twitter] для акционеров». Ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings.

Теперь суд должен определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов и учётных записей, используемых для массовой рассылки. Ранее сообщалось, что в случае расторжения сделки предприниматель должен выплатить компании около $1 млрд компенсации.

В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая бы подтвердила, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учётные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter.