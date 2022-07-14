В BelHard прошел семинар

Для повышения продуктивности и качества разработки программного обеспечения в BelHard прошёл онлайн-семинар: «Дискретная математика в приёмах функционального программирования и конечные автоматы». Заместитель генерального директора BelHard, руководитель отдела разработки ПАИС «Кленовый лист» и созданной на его базе «Лаборатории Конечных автоматов и Грамматик», к.э.н. Балаш Д.В. прочёл лекцию, рассмотрел примеры и ответил на вопросы сотрудников отдела.

– Мы являемся старейшей в Беларуси и в то же время, благодаря вложениям в науку, одной из самых технологичных компаний. – рассуждает Дмитрий Владимирович, – на протяжении 20 лет я наблюдал, как многие успешно начатые в начале 2000-х бизнесы деградировали. Типичный путь: в начале хороший технологический рывок, затем переход под бодрую мантру «а у других хуже» к несложным и мало оплачиваем работам, затем – и вовсе балансирование на грани окупаемости. При этом такие компании отказывались вкладывать средства в науку и коллективы, рассчитывая, что специалистов всегда можно взять «с рынка» (то есть на улице), и надеясь на известное «само». Другой путь у группы компаний BelHard. Её руководитель Мамоненко Игорь Викторович – учёный, химик, поэтому в базу развития корпорации он положил прочный фундамент классической науки и наукоёмкие компьютерные технологи. Так же мы постоянно вкладываем средства в развитие коллективов. В том числе в научный потенциал и квалификацию сотрудников, и будем продолжать эту работу впредь: ведь не существует иного пути доброкачественного конкурирования в современных высокотехнологичных сегментах.