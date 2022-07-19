Sony купит киберспортивную платформу

Sony Interactive Entertainment продолжает расширять своё присутствие в киберспорте. Японский издатель и разработчик объявил о намерении приобрести платформу Repeat.gg.

Repeat.gg проводит киберспортивные турниры с таблицей лидеров (соревнующимся необязательно быть онлайн одновременно). Послужной список компании насчитывает свыше 100 тыс. состязаний с более чем 2,3 млн участников.

Присоединившись к Sony Interactive Entertainment, Repeat.gg продолжит включать в свою программу игры за пределами экосистемы PlayStation — ПК, другие консоли и мобильные устройства. Слияние с японским платформодержателем обеспечит Repeat.gg дополнительными ресурсами и технологиями, а в ближайшие пару лет поможет значительно вырасти за счёт новых функций.

Напомним, Sony Interactive Entertainment регулярно проводит киберспортивные соревнования под эгидой PlayStation, а с марта 2021 года является совладельцем файтингового турнира Evolution Championship Series (EVO).