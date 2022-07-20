В приложении Microsoft Teams появились новые функции

В приложении Microsoft Teams для видеоконференций добавлен ряд новых функций, которые сделают совместную работу участников собраний в удалённом формате более эффективной и удобной. Одна из них — Excel Live — обеспечивает участникам собраний Teams возможность совместного редактирования электронных таблиц Excel в режиме реального времени.

Excel Live является частью функциональности Microsoft Live Share в Microsoft Teams, представленной компанией ранее в этом году. «Эта функция позволит вам редактировать на собрании Teams рабочий журнал в режиме реального времени, прямо на самом этапе собрания», — объяснила Николь Херсковиц (Nicole Herskowitz), вице-президент Microsoft Teams, в интервью ресурсу The Verge.

Пользователю даже не потребуется запускать у себя на компьютере программу Excel для работы с электронным таблицами, и он сможет использовать различные функции, как в обычной версии Excel. «Здесь используется полноценная Excel», — пояснила Херсковиц, добавив, что Excel Live построена на платформе Fluid Framework, что позволяет предоставлять такие возможности.

Ожидается, что функция Excel Live будет доступна пользователям Microsoft Teams в августе. Она станет дополнением новой функции совместных аннотаций (Collaborative Annotation) в Teams, которую Microsoft запускает сегодня. Совместные аннотации позволяют всем участникам собрания рисовать, печатать или указывать реакцию поверх любого контента, которым делятся на собрании.

По сути, это те же инструменты, которые имеются в приложении Microsoft Whiteboard, но пользователю не нужно запускать отдельный интерфейс или импортировать контент, чтобы начать добавлять комментарии.

Херсковиц отметила, что добавленные комментарии пока существуют только внутри собрания Teams. «Сейчас нет возможности экспорта, поэтому вы, вероятно, сделаете скриншот, чтобы сохранить его для дальнейшего использования», — говорит вице-президент компании.

Также была представлена функция Video Clip, с помощью которой можно записывать и отправлять короткие видеоклипы в чате Teams. По сути, это видеоголосовая почта. Как утверждает компания, видеоклипы длительностью до минуты хорошо подходят для общения с коллегами, находящимися в другом часовом поясе, которым теперь можно будет оставить видеосообщение.