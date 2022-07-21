В WhatsApp появилась новая функция

Функция миграции пользовательских данных WhatsApp с устройств под управлением Android на iOS и обратно стала доступна всем желающим. Об этом сообщил официальный аккаунт мессенджера в Twitter.

Ранее воспользоваться данной возможностью могли только немногочисленные участники бета-тестирования приложения. Функция пребывала в статусе беты по меньшей мере с лета 2021 г.

Нововведение позволяет сравнительно просто перенести с мобильного гаджета практически всю информацию, связанную с учетной записью WhatsApp: профиль пользователя, включая фото, содержание личной переписки и групповых чатов, отправленные и принятые фотографии, видеоролики и звуковые файлы, а также настройки. История голосовых вызовов в этот перечень не входит.