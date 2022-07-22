В Windows 11 улучшат панель задач

На канале раннего доступа появилась сборка Windows 11 Insider Preview Build 25163, в которой тестируются улучшения для панели задач. Теперь при открытии большого числа приложения панель переходит в так называемый «режим переполнения», показывая небольшую панель сверху.

Пока неизвестно, сколько приложений нужно отключить для запуска этого режима. Говорится лишь о «достаточном количестве» программ. При этом интерфейс расширенной панели задач поддерживает те же возможности, что есть и на основной. Это контекстное меню, действия по двойному щелчку и прочее. Если же количество приложений уменьшается, что расширенный режим отключается автоматически.

Пока неизвестно, сколько приложений надо открыть, чтобы он включился. Вероятно, это зависит от разрешения экрана, соотношения сторон, масштаба интерфейса и других показателей.

Также эта сборка получила фирменный сервис OneDrive в меню «Поделиться» для быстрой загрузки данных в облако. Из других изменений стоит отметить небольшие улучшения интерфейса Microsoft Store. Теперь там удобнее сравнивать цены на разные версии одной и той же игры. А ещё добавилась поддержка протокола UDP в частных сетях.

Пока не сообщается, когда эти нововведения появятся в релизной версии ОС.