Samsung представила второе поколение накопителей SmartSSD

Компания Samsung представила второе поколения умных твердотельных накопителей SmartSSD. Их особенностью является наличие универсальной вычислительной платформы от AMD Xilinx на программируемой вентильной матрице (FPGA) Versal.

В первом поколении устройств SmartSSD использовалась матрица Xilinx Kintex, дополненная 4 Гбайт оперативной памяти. AMD Xilinx называет новые чипы Versal «адаптивной платформой ускорения вычислений», поскольку в ней используются вычислительные блоки под разные задачи, начиная от классической ПЛИС до ядер Arm Cortex-A и Cortex-R, а также DSP и криптодвижки.

В отличие от традиционных твердотельных накопителей SmartSSD от Samsung могут обрабатывать данные напрямую, тем самым сводя к минимуму передачу данных между SSD и центральным или графическим процессорами, а также оперативной памятью.

Samsung отмечает, что умные накопители становятся всё более популярными, поскольку технология в их основе позволяет избежать узких мест, которые часто возникают при перемещении данных между устройствами хранения и процессорами. С более широким распространением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, а также 5G (а в будущем и 6G), где требуется обработка больших объёмов данных, эта проблема становится всё более актуальной. Подобные накопители позволяют заметно повысить производительность системы, а также их энергоэффективность.

По словам Samsung, второе поколение их SmartSSD обрабатывают «тяжёлые» запросы к БД на 50 % быстрее традиционных серверных твердотельных накопителей. При этом они на 70 % экономичнее и позволяют снизить нагрузку на центральный процессор системы вплоть до 97 %, поскольку основную работу берёт на себя FPGA Versal.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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