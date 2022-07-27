В Windows 10 появились новые проблемы с работой USB-принтеров

В операционной системе Windows 10 появились новые проблемы, касающиеся принтеров. Сообщается, что при использовании USB-принтеров могут возникать проблемы, причём Microsoft уже подтвердила это.

Проблема проявляется так: при наличии установленного в системе USB-принтера вместе с ним отображаются дубликаты. Иногда при отправке документов они попросту не печатаются.

В компании пока не знают точной причины сбоя. Проблема возникла 22 июля, вероятно, после установки одного из обновлений. Какой именно патч мог вызвать такой эффект, пока не сообщается. Однако компания просит пользователей сообщать о проблемах через систему обратной связи.

Пока что готового решения для пользователей нет. В качестве временных «костылей» предлагается обновление драйвера принтера, его переустановка и манипуляции с USB-портами в свойствах принтера. На данный момент не сообщается, когда проблема будет решена повсеместно.