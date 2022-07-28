Google отложила блокировку сторонних файлов cookie до 2024 года

Google анонсировала важное изменение программы действий. Если ранее компания намеревалась отказаться от сторонних файлов cookie в браузере Chrome до конца 2023 года, то теперь она намерена перенести сроки — участники рынка неоднократно заявляли, что им требуется больше времени для оценки технологии Privacy Sandbox до того, как изменения вступят в силу.

Пару лет назад Google анонсировала инициативу Privacy Sandbox, в рамках которой, в частности, предполагалось заменить использование cookie-файлов и других механизмов сбора информации о пользователях технологией Federated Learning of Cohorts (FloC), позволяющей на уровне браузера классифицировать пользовательские предпочтения без отправки персональных сведений на серверы Google. При этом FloC позволяет автоматически отнести пользователя к одной из групп для последующей демонстрации рекламы.

Реклама в том или ином виде чрезвычайно важна для Google. Известно, что только во втором квартале 2022 года компания заработала на ней даже больше, чем планировалось. Сторонние cookie чрезвычайно важны для демонстрации таргетированной рекламы в онлайн-экосистеме. Разумеется, это не всегда нравится пользователям, но часто просто необходимо для демонстрации бесплатного контента с участием спонсоров-рекламодателей.

Google, чья бизнес-модель чуть менее, чем полностью построена на демонстрации таргетированной рекламы, предложила Privacy Sandbox в качестве замены сторонним cookie-файлам. В том, что новая технология работоспособна, желают убедиться и разработчики, издатели, маркетологи и регуляторы — теперь у них появится больше времени для оценки.

В Google сообщают, что компания расширяет время тестирования Privacy Sandbox API, и разработчики уже могут начать испытания. В начале августа тестирование Privacy Sandbox распространится на миллионы пользователей, а в 2023 году число участников будет постепенно увеличиваться. К 3 кварталу 2023 года API будет активно использоваться в Chrome, а сторонние файлы cookie перестанут поддерживаться в браузере во второй половине 2024 года.