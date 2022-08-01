Microsoft лишила лицензий клиентов Yandex Cloud

Yandex Cloud сообщил о получении уведомления Microsoft об отказе продлить SPLA-контракт, в связи с чем после 31 августа 2022 года лицензирование сервисов на базе продуктов софтверной компании будет приостановлено.

С 15 августа сервисом Yandex Cloud будет ограничена возможность создания новых сервисов на базе Microsoft: кластеры управляемого сервиса SQL Server, виртуальные машины с образами Marketplace: Windows Server, SQL Server, RDS. Хотя текущие сервисы продолжат работу, развернуть новые кластеры управляемого SQL Server и инстансы на базе Windows Server будет невозможно.

31 августа 2022 года в 23:59 компания отключит KMS-серверы, которые отвечают за лицензирование сервисов SQL Server, Windows Server и RDS. Также будут остановлены кластеры сервиса Managed Service for SQL Server.

Сервисы Loginom и Kaspersky, которые используют Windows Server, тоже останутся без лицензии. Вендоры готовят Linux-версии этих продуктов, о доступности которых будет сообщено отдельно.

В создавшейся ситуации Yandex Cloud предлагает пользователям следующее:

По возможности использовать свои собственные лицензии Microsoft по модели Bring Your Own License (BYOL), учитывая лицензионные требования Microsoft в отношении использования продуктов вендора в облачных средах;

Тем, кому программа BYOL не подходит, необходимо до 31 августа 2022 года рассмотреть с аккаунт-менеджером альтернативные решения Yandex Cloud для замещения нелицензионных сервисов Microsoft.

С 1 сентября 2022 сервисом Yandex Cloud будет ограничено предоставление лицензий Microsoft и ответственность за дальнейшее лицензирование используемых сервисов перейдёт на клиентов, как конечных пользователей продуктов Microsoft. Yandex Cloud подготовил инструкцию по миграции баз данных SQL Server. Т