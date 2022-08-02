Компания Innowise Group’s открыла офис во Франкфурте

Компания Innowise открывает новый офис во Франкфурте-на-Майне. Он расположен в деловом центре города.

"Мы очень рады лично встретиться с нашими немецкими клиентами и обсудить новые возможности для бизнеса. Новый офис также удобно расположен недалеко от железнодорожного вокзала и станций метро, ​​поэтому, если вы планируете деловую поездку с пересадкой во Франкфурте, не стесняйтесь обращаться к нам и договариваться о встрече", - сообщается в блоге компании.

Компания открыта для сотрудничества с предприятиями, малыми и средними предприятиями, ИТ-консультантами и стартапами, поддерживаемыми венчурным капиталом, в Германии и по всей Европе. Innowise Group помогает предприятиям на пути к цифровой трансформации, модернизации и усовершенствованию существующих ИТ-систем или созданию новых пользовательских программных решений с нуля.

"Наши ИТ-консультанты, архитекторы программного обеспечения и инженеры также помогают в разработке и внедрении передовых технологических решений, основанных на искусственном интеллекте, науке о данных, блокчейне, NFT, виртуальной и дополненной реальности и т. д. Уровень опыта и стандарты качества нашего производителя программного обеспечения остаются первоклассными. вне зависимости от масштаба и сложности проектов", - пишут в блоге.