Новый резидент "Великого камня" создаст центр международной электронной коммерции

29 июля 2022 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Лидер Решения» (КНР). Об этом сообщается на сайте официальном сайте парка.

Инвестиционный проект компании предусматривает создание операционной платформы и логистического распределительного центра для трансграничного импорта и экспорта товаров с применением технологий электронной коммерции.

Реализация проекта будет способствовать продвижению продукции белорусских предприятий на рынок Китая, а также выходу китайских товаров на рынок ЕАЭС.