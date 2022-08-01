Новый резидент "Великого камня" создаст центр международной электронной коммерции

29 июля 2022 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Лидер Решения» (КНР). Об этом сообщается на сайте официальном сайте парка.

Инвестиционный проект компании предусматривает создание операционной платформы и  логистического распределительного центра для трансграничного импорта и экспорта товаров с применением технологий электронной коммерции.   

Реализация проекта будет способствовать продвижению продукции белорусских предприятий на рынок Китая, а также выходу китайских товаров на рынок ЕАЭС.  

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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