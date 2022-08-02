Минцифры России исключило из реестра ИТ-компаний более 400 организаций

Минцифры исключило из реестра ИТ-компаний более 400 организаций. Аккредитации лишены компании, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Среди исключенных из реестра — более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и ряд других, не относящихся к ИТ. Для исключения из реестра Минцифры, в том числе, использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников.

Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%.