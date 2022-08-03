Состоялся релиз Linux 5.19

На днях Линус Торвальдс презентовал первый стабильный релиз ядра Linux 5.19.

Среди важных нововведений можно отметить следующие: поддержка процессорной архитектуры LoongArch, интеграция патчей "BIG TCP", режим "on-demand" в fscache, удаление кода для поддержки формата a.out, возможность применения ZSTD для сжатия прошивок, интерфейс для управления вытеснением памяти из пространства пользователя, повышение надёжности и производительности генератора псевдослучайных чисел, поддержка расширений Intel IFS (In-Field Scan), AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging), Intel TDX (Trusted Domain Extensions) и ARM SME (Scalable Matrix Extension).

В релизе Линус Торвальдс рассказал, что, скорее всего, следующему выпуску ядра будет присвоен номер 6.0, так как в ветке 5.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии.