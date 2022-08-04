EPAM рассказал о результатах работы за второй квартал 2022 года

EPAM Systems сегодня в своем блоге опубликовала результаты работы за второй квартал. Выручка компании увеличилась до 1,195 млрд долларов США (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стала больше на 35,6%). Доход от операционной деятельности по GAAP составил 93,0 млн долларов США, что на 32,3 млн долларов США, или 25,7%, меньше, чем 125,3 млн долларов США во втором квартале 2021 года.

Доход от операций без учета GAAP составил 177,5 млн долларов США, увеличившись на 22,2 млн долларов США, или 14,3%, по сравнению со 155,2 млн долларов США во втором квартале 2021 года

Общая численность персонала составляла примерно 61 300 человек по состоянию на 30 июня 2022 года. EPAM ожидает в третьем квартале, что выручка составит не менее 1,210 млрд долларов.