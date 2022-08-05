Microsoft Teams оптимизировали для использования с процессорами Apple

Несмотря на то, что сервис Microsoft Teams работает на любых Mac, в Microsoft приложили дополнительные усилия по оптимизации софта под фирменные процессоры компании из Купертино.

По данным блога Microsoft, компания выпускает универсальную версию Teams «промышленного уровня». Это означает, что новое ПО можно использовать с одинаковым удобством на всех продуктах линейки Mac, «включая модели с чипсетами Apple». В Microsoft подчёркивают, что это означает значительный рост производительности, эффективное использование ресурсов и «оптимизированный опыт» даже при использовании нескольких мониторов с высоким разрешением во время звонков и онлайн-собраний. Ожидается, что обновление программного обеспечения произойдёт автоматически в течение ближайших месяцев.

Известно, что Microsoft начала тестировать бета-версию Teams, оптимизированную для Mac с новыми чипсетами ещё в апреле. Такие компьютеры способны использовать три вида приложений:

приложения для iPhone или iPad, загружаемые через Mac App Store;

приложения для Mac с процессорами Intel на Mac с чипсетами Apple с помощью ПО Rosetta 2, работающего в фоновом режиме;

наконец, универсальные приложения, загружаемые из Mac App Store или из Сети и способные одинаково эффективно работать как с чипсетами Apple, так и с процессорами Intel.

К последним относится и новая версия Teams, появления которой пользователям, возможно, придётся подождать не один месяц.