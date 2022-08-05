Dell представила новый игровой монитор

Компания Dell начала продажи монитора G2723H для игровых компьютеров. Новинка выполнена на матрице Fast IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD).

Панель обладает частотой обновления 240 Гц с возможностью повышения до 280 Гц в режиме разгона. Минимальное время отклика составляет 0,5 мс (GtG). Говорится о совместимости с технологиями NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, которые помогают поднять плавность игрового процесса благодаря устранению разрывов кадра.

Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB, а количество воспроизводимых цветовых оттенков достигает 1,07 млрд.

Функция Night Vision улучшает видимость тёмных участков изображения, что даёт преимущество над соперниками в виртуальном пространстве. Предусмотрена возможность отображения перекрестия прицела.

Монитор оборудован двумя интерфейсами HDMI, разъёмом DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2 Gen1 и аудиогнездом на 3,5 мм. При помощи подставки можно регулировать углы наклона и поворота экрана, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола в пределах 130 мм. Ориентировочная цена — $450.