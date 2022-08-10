Sitronics Group начала тестирование данных, получаемых с группировки спутников АИС

Sitronics Group начала проводить тестирование данных, принимаемых с экспериментальных спутников, оснащённых датчикам автоматической идентификации судов (АИС). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Такие спутники критически важны для обеспечения безопасной навигации судов в Мировом океане. Компания планирует запустить более 70 космических аппаратов, оснащённых датчиками АИС в период до 2025 года.

Данные АИС включают следующие сведения: название и принадлежность судна (государство), тип и статус, номер IMO (номер в International Maritime Organisation), координаты местоположения, курс и скорость судна, дату и время получения спутником данных АИС от судна, а также порт назначения.

Сервис, который компания планирует предоставлять при помощи своей группировки спутников АИС, позволит контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом.

Производителем спутников компании Sitronics Group является «Спутникс» — единственная частная российская компания, которая успешно эксплуатирует космический аппарат для дистанционного зондирования Земли «ОрбиКрафт — Зоркий». Компания является одним из лидеров коммерческого российского космоса и уже несколько лет активно участвует в проекте Space-Pi, реализуемом при поддержке Фонда содействия инновациям.

Космические аппараты, разрабатываемые в рамках программы Space-Pi, представляют собой современные сверхкомпактные спутники формата Cubesat 3U, которые оснащены разнообразными полезными нагрузками. Учащиеся из различных вузов и школ разрабатывали свои миссии для полета в космос, например, биологический эксперимент с ростками сирени, камеры для дистанционного зондирования Земли, в частности для исследования разливов нефти в Арктике, устройства для функционирования международной системы интернета вещей KINEIS.