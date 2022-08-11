В БГУИР состоялось зачисление на платную форму обучения

10 августа прошло заседание приёмной комиссии по зачислению абитуриентов на дневную, заочную и дистанционную платные формы обучения. На дневной платной форме первокурсниками технико-технологического профиля стали 879 человек. На специальностях экономического профиля будут учиться 205 человек. Об этом сообщается на сайте вуза.

По проходным баллам лидирует та же специальность, что и на бюджете, - "Программное обеспечение информационных технологий". На платные места поступили абитуриенты, набравшие 330 баллов и выше. На заочную и дистанционную платные формы обучения зачислено 189 человек.

Этим летом приём документов на все формы обучения уже закончен. Всего в 2022 году в БГУИР подали заявления около 3600 человек. Средний балл зачисленных абитуриентов - 270. 1 523 человека пришли поступать в вуз с более чем 300 баллами. Если обратить внимание на географию поступающих, то более 50% подававших документы - из Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Витебской области.