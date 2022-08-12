Sitronics Group заняла первое место в рейтинге крупнейших IT-компаний России в сфере дистрибуции

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») по итогам 2021 года заняла первую строчку в рэнкинге ИТ-компаний по версии рейтингового агентства RAEX в области дистрибуции. Выручка от данного направления за 2021 год составила 13 млрд рос. рублей.

Многолетний опыт в сфере дистрибуции, оказания сервисной и технической поддержки широкой линейки решений укрепляют доверие заказчиков к Sitronics Group и обеспечили выход на лидирующие позиции в этом сегменте.

Sitronics Group обеспечивает комплексную работу с клиентами, постоянно расширяет портфель партнерских решений, выбирая наиболее соответствующие продукты для заказчиков. При этом компания разрабатывает собственные решения для цифровой трансформации транспортной сферы, судоходства, промышленности и госсектора, создает сервисы для импортозамещения спутниковых данных.

Сегодня на первый план у заказчиков вышли задачи обеспечения непрерывности функционирования предприятий. Sitronics Group помогает им посредством полноценного аудита бизнес-процессов, консалтинга и качественной технической поддержки. Сертифицированные специалисты компании реализуют не только проекты по интеграции новых решений, но, что особенно важно – полноценную поддержку и сопровождение запущенных ранее кейсов.

«Потенциал для дальнейшего роста возможен за счет увеличения внутреннего спроса на отечественные разработки. Мы давно развиваем партнерство с российскими производителями ПО и оборудования и сами также существенно нарастили разработку. Уверен, что наши компетенции и обширная партнерская сеть позволят достичь высоких результатов даже в условиях происходящих изменений», — прокомментировал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Компания поставляет и внедряет прикладное российское программное обеспечение для создания систем управления базами данных, электронного документооборота, управления бизнес-процессами, автоматизации управления и учета, бизнес-аналитики и визуализации данных.

Также в портфеле Sitronics Group есть все необходимое системное ПО для работы предприятий, начиная от отечественных операционных систем до систем виртуализации рабочих мест, серверов и набора офисных приложений. Для создания подсистем информационной безопасности компания внедряет продукты ведущих российских разработчиков.

Кроме того, Sitronics Group не только поставляет вендорское «железо», но также запустила собственное производство ИТ-оборудования на заводе в Новосибирске, где выпускаются серверы на х86 архитектуре.