Positive Technologies выпустила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 1.5. В обновленном продукте появились дополнительные возможности для контроля процесса vulnerability management, а также для автоматизации присвоения значимости активам — группировать и классифицировать активы станет проще. Добавлены новые шаблоны в конструктор отчетов: по уязвимостям, уязвимым узлам и компонентам. Кроме того, выпущен специальный пакет фильтров с преднастроенными запросами, которые позволят организовать работу с уязвимостями в соответствии с алгоритмом Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

В новой версии продукта можно автоматизировать присвоение значимости IT-активам на основе прописанных правил — политик. Например, можно присваивать высокий уровень значимости всем контроллерам домена. Присвоение значимости активам позволяет упорядочить работу с ними, вовремя обращать внимание на активы, эксплуатация уязвимостей на которых может нанести больше всего вреда организации.

В MaxPatrol VM добавлены новые способы проверки качества планового устранения уязвимостей и работы с трендовыми уязвимостями. Они позволяют контролировать процесс VM на основе понятных метрик: количество трендовых уязвимостей на важных активах, их срок жизни в системе, количество систем, не покрываемых патч-менеджментом, и др.

В продукте теперь доступны шаблоны отчетов по уязвимостям, активам и уязвимым компонентам на них. Можно самостоятельно настроить выгрузку данных — по категориям ПО и узлам с уязвимостями или по системам, выпавшим из процесса патч-менеджмента. Такие отчеты облегчают совместную работу отделов ИТ и ИБ.