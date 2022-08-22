Для белорусов и россиян создадут отдельный игровой клиент в World of Tanks

4 апреля было объявлено о том, что оперирование играми Wargaming в России и Беларуси, в частности оперирование World of Tanks, переходит к Lesta Games. Компании продолжают работу по разделению, следующим шагом которой станет появление отдельного клиента игры для игроков из России и Беларуси с официальным названием «Мир танков», а также открытие процедуры переноса аккаунта. Об этом сообщается на официальном сайте популярной игры.

В RU-регионе (Lesta Games) будут доступны только методы оплаты для игроков из Российской Федерации и Республики Беларусь. В остальных случаях будет доступна возможность оплаты только в EU-регионе (Wargaming).

Подробная информация о процедуре переноса аккаунта, вместе со всеми техническими деталями и возможными ограничениями, будет предоставлена перед запуском, который запланирован в сентябре.