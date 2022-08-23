YouTube запускает специальный раздел для подкастов. С сервисом могут ознакомиться пользователи из США, в частности — по адресу youtube.com/podcasts. На новой странице можно найти находящиеся в тренде шоу и каналы, уже имеющие миллионы подписчиков, а также подкасты с более малочисленной аудиторией.

Захват YouTube аудитории подкастов произошёл скорее естественным путём, чем в результате реализации целенаправленной стратегии. Если Apple начала осваивать эту сферу ещё в 2005 году, а Spotify агрессивно вышла на соответствующий рынок в 2019 с покупкой профильных стартапов и привлечением звёзд, то в YouTube соответствующий сегмент сформировался в значительной степени спонтанно.

Впрочем, подкасты по-прежнему не являются одним из основных бизнесов YouTube. Если видеоплощадка целиком принесла Google в 2021 году $28,8 млрд, то весь мировой рынок подкастов, по оценкам Interactive Advertising Bureau, едва преодолел в тот же период отметку в $1 млрд.