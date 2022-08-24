В Беларуси перестал работать сервис "Google Финансы"

Для белорусов стал недоступен сервис "Google Финансы". Теперь при переходе на сайт появляется ошибка 403.

"В настоящее время Google Финансы недоступны, так как некоторые международные поставщики данных больше не поддерживают ваш регион. Пожалуйста, проверяйте наличие новых обновлений", - такое сообщение появилось на сайте сервиса.

Напомним, что сервис Google Finance предоставляет доступ к финансовой информации о большинстве транснациональных компаний. Доступна информация по котировкам и рейтинги ценных бумаг, пресс-релизы и финансовые отчёты компаний. По каждой компании отображаются результаты агрегаторов из Google News и Google Blog Search. Исторические данные доступны в виде графиков, реализованных по технологии Adobe Flash. Сайт предлагает ряд сервисов для управления персональной финансовой информацией. Компания Google открыла сервис Google Finance 21 марта 2006 года.