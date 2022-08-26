AOC анонсирует три новых многофункциональных монитора из серии V5

Компания AOC, специализирующаяся на мониторах, анонсирует три новых многофункциональных монитора из серии V5, предназначенных для домашних пользователей и студентов, как раз к началу следующего семестра. Новинки трех размеров (24V5CW с диагональю 24″/60,4 см, Q27V5CW с диагональю 27″/68,6 см и ультраширокий CU34V5CW с диагональю 34″/86,4 см) оснащены встроенными веб-камерами 2 МП с поддержкой Windows Hello, что упрощает вход в систему и повышает безопасность, отвечая современным требованиям к проведению видеоконференций и совещаний. Модели V5 с ультратонкими рамками с трех сторон экрана – это тонкие дисплеи с универсальным интерфейсом USB-C, предлагающим функцию 65 W Power Delivery для зарядки и питания ноутбуков или планшетов с помощью одного кабеля при одновременной передаче сигнала монитора.

Современный дизайн

В отличие от громоздких, мониторов, дизайн серии V5 является прекрасным дополнением к стильному современному офисному и домашнему интерьеру. Они имеют безрамочную конструкцию с трех сторон с узкой нижней рамкой и эргономичную, регулируемую по высоте подставку с тонким основанием (12,1 мм).

Универсальность в разных направлениях

Новые модели V5CW отличаются от остальных моделей серии V5 наличием веб-камеры с разрешением 2 МП и поддержкой Windows Hello. Веб-камера стала решающим фактором в сфере современного бизнеса и образования, поскольку видеоконференции и обучение в режиме онлайн останутся актуальными еще долгое время. Мониторы V5CW отлично справляются с этой задачей и предлагают даже больше, чем можно ожидать от простой веб-камеры. Благодаря технологии распознавания лиц Windows Hello пользователи Windows могут входить в систему, просто глядя на веб-камеру и не вводя пароль, что сразу увеличивает безопасность системы и обеспечивает комфорт в процессе использования.

В наше время веб-камеры стали не только обязательным атрибутом, но и получили широкое распространение в связи с гибким графиком работы и обучения. Становится все более распространенной практикой работать за ноутбуком в офисе или учиться в университете лишь часть рабочей недели, а в остальные дни работать из дома. Встроенный 4-портовый концентратор USB 3.2 и возможность подключения USB-C у мониторов серии V5 обеспечивают плавный переход к работе одним легким движением: просто подключив ноутбук к монитору одним кабелем USB-C. Ноутбук будет заряжаться (до 65 Вт), экран лэптопа может быть расширен или отзеркален на мониторе, и при этом ноутбук может получить доступ к устройствам, подключенным к USB-концентратору монитора. Порядок на рабочем столе теперь легко достижим с серией мониторов V5 благодаря универсальности соединения USB-C.

Насыщенное изображение на экранах с диагональю от 24 до 34 дюймов

Ультраширокий монитор CU34V5CW c диагональю 3 дюйма предлагает максимально широкое пространство изображения благодаря изогнутой VA-матрице с радиусом изгиба 1500R, которая позволяет видеть изображение по краям, задействуя периферийное зрение, и усиливает эффект погружения в игры и фильмы. Четкое и детализированное изображение с разрешением UWQHD (3440x1440 пикселей) использует большую часть горизонтального пространства, позволяя отображать 3-4 окна рядом друг с другом.

CU34V5CW является отличным универсальным устройством для работы и развлечений. Он является более многозадачной моделью для работы по сравнению с мониторами с соотношением сторон 16:9 за счет одновременного отображения большего количества приложений. Также он демонстрирует превосходные возможности, когда речь идет о развлечениях. Благодаря глубокой, насыщенной контрастности 3000:1 и кинематографическому соотношению сторон 21:9 смотреть фильмы на этом мониторе - одно удовольствие, а частота обновления кадров 100 Гц, поддержка технологии AMD FreeSync и низкое время отклика (1 мс MPRT, 4 мс GtG) говорят о том, что CU34V5CW обладает высокими игровыми возможностями. CU34V5CW также поддерживает режимы Picture-in-Picture (PiP) и Picture-by-Picture (PbP), позволяющие отображать изображение с двух источников одновременно.

В модели Q27V5CW с диагональю 27″ используется IPS-матрица с разрешением QHD (2560x1440), обеспечивающая идеальную плотность пикселей для такого размера экрана. Частота обновления кадров 75 Гц обеспечивает более четкую передачу движения по сравнению с более распространенными моделями с частотой обновления кадров 60 Гц, а широкие углы обзора (178°/178°) и точность цветопередачи (126% sRGB, 105% AdobeRGB, 98% DCI-P3) не снижаются благодаря технологии IPS.

Для компактного рабочего пространства более целесообразно использовать младшую модель 24V5CW с диагональю 24 дюйма. Предлагая все функциональные возможности своих более крупных собратьев, он оснащен яркой IPS-матрицей с насыщенными и точными цветами, разрешением FHD (1920x1080), а также частотой обновления кадров 75 Гц. Будучи самым доступным по цене, 24V5CW предлагает отличную, более разумную альтернативу экранам ноутбуков. Кроме того, он станет отличным подарком для друзей и близких!

Эргономичные, регулируемые по высоте подставки у всех трех мониторов предлагают регулировку наклона, поворота, а подставки 24 и 27-дюймовых моделей также предлагают поворот по вертикали до 90°. Возможность крепления VESA у всех трех моделей обеспечивает еще большую универсальность при использовании в системах с несколькими мониторами. Все три модели оснащены 4-портовым концентратором USB 3.2, обеспечивающим высокую скорость работы подключенных устройств, таких как USB-накопители, или дополнительные USB-порты для подключения других периферийных устройств, таких как клавиатура и мышь. Оснащенные 2 динамиками мощностью 5 Вт, все три модели позволяют использовать их в качестве оборудования для видеоконференций сразу после подключения.

Мониторы AOC 24V5CW, Q27V5CW и CU34V5CW поступят в продажу в августе 2022 года по указанным ниже розничным ценам:

24V5CW: 979 белорусских рублей

Q27V5CW: 1319 белорусских рублей

CU34V5CW: 1869 белорусских рублей