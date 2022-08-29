Google открыла доступ к приложению AI Test Kitchen

AI Test Kitchen — это приложение, в котором люди могут узнать, опробовать на себе и оставить отзыв о новой технологии искусственного интеллекта Google. Об этом компания рассказала на своем сайте.

«Наша цель — учиться, совершенствоваться и ответственно внедрять инновации в области ИИ вместе. Мы будем постепенно открываться для небольших групп людей. Зарегистрируйтесь, чтобы попасть в список ожидания», - рассказывает Google.

В приложении используется модель LaMDA, где ИИ сможет общаться на любую тему и отвечать на различные вопросы.