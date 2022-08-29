Samsung представила виртуального аватара G∙NUSMAS

Виртуальный аватар G∙NUSMAS дебютирует на выставке IFA 2022. Потребители смогут общаться с G ∙NUSMAS через социальные сети, метавселенную и другие цифровые каналы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"За дверями штаб-квартиры Samsung Electronics живет сотрудник, прибывший с далекой-далекой планеты, непохожей на нашу. Благодаря серии загадочных событий это причудливое существо стало сверхсекретным инженером Samsung, помогая компании разрабатывать инновационные технологии, которые одновременно вдохновляют на творчество и расширяют возможности пользователей. Этот инопланетянин, известный как G∙NUSMAS, — новый виртуальный аватар, который скоро появится в Samsung", - сообщается на сайте компании.

Название «G∙NUSMAS» — это «Samsung», написанное наоборот. Идея создания G∙NUSMAS возникла из шутки, которую люди произносят всякий раз, когда Samsung выпускает новый уникальный продукт, — что Samsung, должно быть, наняла инопланетянина для проектирования и разработки своих инновационных технологий. Так пояснила идею создания виртуального аватара компания.