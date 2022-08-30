AMD официально представила процессоры серии Ryzen 7000

AMD официально представила процессоры Ryzen 7000. Новинки поступят в продажу 27 сентября, но параметры и цены уже известны. 

AMD указывает, что IPC в среднем на 13% выше в сравнении с предшественниками, а если говорить об однопоточной производительности, то тут наблюдается прирост IPC на все 29%. Частота достигает 5,7 ГГц, что на 800 МГц выше, чем у моделей нынешнего поколения. Важно отметить, что ключевое отличие архитектур Intel и AMD сохраняется: у Ryzen 7000 все ядра одинаковые, в то время как Intel в новом поколении продолжит свой успешный эксперимент по делению ядер на высокопроизводительные и энергоэффективные.

Если говорить о флагмане, то Ryzen 9 7950X быстрее Ryzen 9 5950X в играх на 6–35%. Прирост производительности в прикладных приложениях, включая V-Ray Render, Corona и POV-Ray, ещё выше — на 32–48%.

Что касается характеристик и цен, то выглядят они следующим образом:

Процессор Кол-во ядер / Потоков Базовая частота / Максимальная, ГГц TDP, Вт Кеш-память, МБ (L2+L3) Цена, $
Ryzen 9 7950X  16/32  4,5/5,7  170  80 (16+64)  700
Ryzen 9 7900X  12/24  4,7/5,6  170  76 (12+64)  550
Ryzen 7 7700X  8/16  4,5/5,4  105  40 (8+32) 400
Ryzen 5 7600X  6/12  4,7/5,3  105  38 (6+32) 300
 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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