AMD официально представила процессоры серии Ryzen 7000

AMD официально представила процессоры Ryzen 7000. Новинки поступят в продажу 27 сентября, но параметры и цены уже известны.

AMD указывает, что IPC в среднем на 13% выше в сравнении с предшественниками, а если говорить об однопоточной производительности, то тут наблюдается прирост IPC на все 29%. Частота достигает 5,7 ГГц, что на 800 МГц выше, чем у моделей нынешнего поколения. Важно отметить, что ключевое отличие архитектур Intel и AMD сохраняется: у Ryzen 7000 все ядра одинаковые, в то время как Intel в новом поколении продолжит свой успешный эксперимент по делению ядер на высокопроизводительные и энергоэффективные.

Если говорить о флагмане, то Ryzen 9 7950X быстрее Ryzen 9 5950X в играх на 6–35%. Прирост производительности в прикладных приложениях, включая V-Ray Render, Corona и POV-Ray, ещё выше — на 32–48%.

Что касается характеристик и цен, то выглядят они следующим образом: