AMD официально представила процессоры серии Ryzen 7000

AMD официально представила процессоры Ryzen 7000. Новинки поступят в продажу 27 сентября, но параметры и цены уже известны.
AMD указывает, что IPC в среднем на 13% выше в сравнении с предшественниками, а если говорить об однопоточной производительности, то тут наблюдается прирост IPC на все 29%. Частота достигает 5,7 ГГц, что на 800 МГц выше, чем у моделей нынешнего поколения. Важно отметить, что ключевое отличие архитектур Intel и AMD сохраняется: у Ryzen 7000 все ядра одинаковые, в то время как Intel в новом поколении продолжит свой успешный эксперимент по делению ядер на высокопроизводительные и энергоэффективные.
Если говорить о флагмане, то Ryzen 9 7950X быстрее Ryzen 9 5950X в играх на 6–35%. Прирост производительности в прикладных приложениях, включая V-Ray Render, Corona и POV-Ray, ещё выше — на 32–48%.
Что касается характеристик и цен, то выглядят они следующим образом:
|Процессор
|Кол-во ядер / Потоков
|Базовая частота / Максимальная, ГГц
|TDP, Вт
|Кеш-память, МБ (L2+L3)
|Цена, $
|Ryzen 9 7950X
|16/32
|4,5/5,7
|170
|80 (16+64)
|700
|Ryzen 9 7900X
|12/24
|4,7/5,6
|170
|76 (12+64)
|550
|Ryzen 7 7700X
|8/16
|4,5/5,4
|105
|40 (8+32)
|400
|Ryzen 5 7600X
|6/12
|4,7/5,3
|105
|38 (6+32)
|300
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