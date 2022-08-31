Соцсеть Трампа Truth Social не пускают в Google Play Store

Приложение соцсети Truth Social бывшего президента США не может появиться в Google Play из-за неэффективной модерации контента.

В настоящее время приложение доступно только в Apple App Store. У пользователей же смартфонов на базе Android, которые составляют около 40% американского рынка, нет привычной возможности загрузить Truth Social на свои устройства.

Как заявили в Google: "19 августа Truth Social уведомили о нарушениях стандартных правил в их приложении и повторили, что наличие эффективных систем модерации пользовательского контента является условием для запуска приложения в Google Play. Мы также выразили озабоченность по поводу нарушений политики Play Store, запрещающей такой контент, как физические угрозы и подстрекательство к насилию. На прошлой неделе Truth Social направила ответное письмо, в котором признала замечания и сообщила, что работает над решением".

Truth Social позволила Трампу снова появиться в социальных сетях после блокировки в Twitter, Facebook и YouTube из-за беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года. Он пообещал обеспечить в своей соцсети свободное от цензуры общение для той части аудитории, которая считает, что ее взгляды на такие темы, как исход президентских выборов 2020 года, были намеренно удалены из других сервисов.