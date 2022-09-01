Злоумышленники распространяют подделки под сайты крупнейших университетов мира

Перед новым учебным годом активизировались фишеры. Эксперты Kaspersky видят множество сайтов, которые имитируют официальные ресурсы крупных мировых университетов или их системы онлайн-обучения. Невнимательному пользователю сложно отличить их от подлинных. Посетителей таких страниц обманом вынуждают поделиться личной информацией, например ввести данные учётной записи в форму, которая имитирует вход в личный кабинет. Также поддельные ресурсы могут собирать IP-адреса или данные о местоположении пользователя.

Правительственные организации и крупные корпорации часто заказывают исследования у ведущих университетов. Доступ к конфиденциальным данным такого рода особенно привлекателен для злоумышленников. Не менее интересна для них личная информация жертв, а также их учебные планы, платёжные данные и расписание занятий. Эти данные могут быть использованы в том числе для преследования в реальной жизни.

«В сфере образования применяется всё больше цифровых инструментов. Они делают обучение более эффективным и дают людям по всему миру возможность учиться у лучших профессоров крупнейших университетов. Но цифровизация всегда связана с рисками в сфере информационной безопасности. Мошенники стремятся обманом выманить логины и пароли, чтобы получить доступ к научным данным и к личной информации студентов. Пользователям стоит тщательно проверять ссылки: адреса фишинговых страниц обычно отличаются от оригинальных, содержат ошибки или другие нарушения. Также не рекомендуется использовать одинаковый пароль для учетных записей на разных платформах, ведь в случае его кражи под угрозой окажутся данные на всех ресурсах. Чтобы создавать надежные пароли, используйте менеджеры паролей, которые хранят их в зашифрованном виде», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в республике Беларусь.