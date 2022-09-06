Акция в МТС: роботы-пылесосы Xiaomi — от 28 рублей в месяц

В МТС появилась возможность сэкономить при покупке робота-пылесоса Xiaomi. Приобрести устройство для уборки можно с выгодой до 230 рублей или от 28 рублей в месяц. Скидки действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

В акции принимают участие модели Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite и Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro чёрного цвета. Оба пылесоса способны самостоятельно проводить сухую и влажную уборку, составив оптимальный маршрут перемещения. Просто настройте расписание и робот будет регулярно наводить чистоту в квартире во время вашего отсутствия.

Стоимость робота-пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite в рамках акции «Для всех» снижена до 569 рублей. В рассрочку на год его можно приобрести по акции «Смарт-устройства» за 55 рублей в месяц, а на два года — за 28 рублей в месяц. Экономия при этом составит до 92 рублей.

Максимальная скидка до 230 рублей предоставляется на пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro в черном цвете при покупке в рассрочку на два года. Единым платежом его можно приобрести за 1099 рублей, а в рассрочку — от 60 рублей в месяц. Модель Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro в белом цвете доступна за 1199 рублей в рамках акции «Для всех» или в рассрочку от 65 рублей в месяц.

Все роботы-пылесосы Xiaomi могут быть интегрированы в систему Умного дома, где они смогут работать по заранее заданным сценариям. Ознакомиться, каким образом устроен Умный дом и какие преимущества дает, а также с полным списком «умных» товаров, можно здесь.