IBA Group открывает центр разработки в Сербии

IBA Group объявила об открытии IBA Белград — нового центра разработки, расположенного в столице Сербии.

На сегодня Сербия является 15-й страной, где IBA Group имеет офисы, и девятой страной, где открыла центры разработки. Расширение IBA Group на Балканах, по словам представителей компании, обусловлено растущим спросом на ИТ-услуги в Юго-Восточной и Центральной Европе и соответствует стратегии компании, направленной на то, чтобы быть ближе к своим клиентам.

IBA Group начала работать в регионе в 2017 году, основав IBA Болгария в Бургасе, четвертом по величине городе Болгарии. В начале 2022 года компания IBA Хорватия открыла офис в Загребе. IBA Белград стал третьим офисом компании на Балканах.