Google отказалась от выпуска хромбуков Pixelbook

Google отменила выпуск ноутбука Pixelbook следующего поколения под управлением ChromeOS, несмотря на то, что устройство было на завершающей стадии разработки и, по словам информированного источника ресурса The Verge, должно было дебютировать в следующем году. Также была расформирована команда разработчиков ноутбука, что говорит о полном отказе компании от этого направления.

Как сообщает The Verge, компания отказалась от дальнейшей работы над данным проектом в связи с реализацией мер по сокращению внутренних расходов, хотя ещё несколько месяцев назад у Google были планы продолжить работу над семейством Pixelbook. В преддверии ежегодной конференции разработчиков Google I/O старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерло (Rick Osterloh) сообщил The Verge, что компания собирается в будущем выпустить Pixelbook. Следует отметить, что члены команды разработчиков хромбука были переведены в другие подразделения Google.

Аппаратная стратегия Google состоит в том, чтобы создавая передовые продукты, демонстрировать другим производителям их возможности, подавая пример качества. Компания начала выпуск смартфонов Pixel, чтобы показать, каким может быть мобильное устройство на Android. С этой же целью компания вновь занялась производством смарт-часов Pixel Watch, а также разработкой планшета на Android, выпуск которого состоится в следующем году.

Что касается ноутбуков Pixelbook, то они изначально были нишевым продуктом из-за высокой цены. Хромбуки с сопоставимыми характеристиками стоят гораздо дешевле того же Pixelbook Go.

С распространением пандемии начался подъём популярности хромбуков. Особым успехом они пользуются в сфере образования. Производством хромбуков занимаются немало компаний, включая Acer, ASUS, Lenovo, HP и Samsung. И теперь Google сосредоточится на том, что, по её мнению, нужно экосистеме Android: на смарт-часах и планшетах.