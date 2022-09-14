В бета-версии WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp с очередным обновлением получил функцию, позволяющую некоторым пользователям скрывать свой статус «онлайн».

Такая возможность появилась в бета-версии мессенджера для Android: избранные пользователи его могут использовать приложение в скрытом режиме, выбрав среди контактов тех, кто сможет видеть статус «онлайн». В версии WhatsApp для iOS такое новшество пока не реализовано.

В августе глава запрещенной в России корпорации Meta Марк Цукерберг объявил, что в WhatsApp будут добавлены три новые функции: «тихого» выхода из групповых чатов, блокировки скриншотов и скрытие статуса «онлайн».