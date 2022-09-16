Adobe покупает онлайн-сервис для дизайнеров Figma за $20 млрд

Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд, сообщается в блоге компании.

Сооснователь сервиса Дилан Филд отметил, что у теперь Figma появится возможность «ускорить рост и инновации» благодаря технологиям и экспертизе Adobe. Стоит отметить, что Adobe выступает за автономную работу Figma, и Филд останется гендиректором компании и планирует продолжить управлять ей, как и прежде.

В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд, за год до этого оценка была в пять раз меньше. Figma основал в 2012 году Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени.