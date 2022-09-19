Вышло обновление Telegram

В текущем обновлении все пользовательские эмодзи становятся доступны в качестве реакций и эмодзи-статусов.

У всех пользователей появились десятки новых реакций, в том числе те, которые раньше можно было отправлять только c подпиской Telegram Premium. Обновлённое меню выбора реакций можно раскрывать — чтобы было удобнее просматривать множество новых эмодзи. Реакции, которые используете чаще всего, автоматически перемещаются в начало списка.

Обладатели подписки Telegram Premium смогут использовать в качестве реакций не только стандартные, но и любые из тысяч пользовательских эмодзи. Выбрать единственный вариант из бесконечного многообразия бывает непросто — поэтому Premium-пользователям теперь доступна отправка до 3 реакций на одно сообщение.

С этого дня пользователи с подпиской Telegram Premium могут установить рядом со своим именем анимированный эмодзи-статус, чтобы показать, в каком они сейчас настроении или чем занимаются. Статус будет отображаться на месте значка подписчика Premium в списке чатов, группах и профиле пользователя.

Вы можете установить один из семи стандартных статусов, которые меняют цвет в зависимости от темы оформления Telegram, — или выбрать любой из бесконечного множества пользовательских эмодзи. В начале списка отображаются эмодзи, наиболее подходящие для статусов: работа, сон, отпуск и так далее.

Пользователи, которые часто выходят из приложения Telegram и снова авторизуются, теперь смогут получать авторизационные коды не в СМС, а на электронную почту — или использовать функцию «Войти с помощью Apple» или «Войти с помощью Google».

Усовершенствован процесс регистрации и входа в аккаунт на iOS-устройствах: пользователей встречают обновлённый интерфейс и плавные анимации, уже знакомые пользователям Android.

Для любого публичного адреса @username в Telegram работает ссылка вида t.me/username. Ей легко поделиться в интернете, а значит, любой, кому её отправите, сможет быстро перейти в ваш публичный профиль, группу или канал.

Теперь в Telegram также доступен новый уникальный формат ссылки — username.t.me — для тех, кто хочет сделать акцент на имени пользователя (или предпочитает не искать символ / на клавиатуре).

Управлять активными загрузками файлов в Telegram можно с помощью вкладки «Загрузки» в разделе «Поиск» или по нажатию на специальный значок в списке чатов.

Теперь пользователи могут менять порядок загрузок, повышая или понижая их приоритет, — для этого достаточно зажать и удерживать нужную строку, а затем переместить её. В первую очередь всегда скачивается файл в начале списка.

Открытие, закрытие и изменение медиафайлов на Android теперь сопровождается новой плавной анимацией.

Владельцы устройств на Android с версией системы 13 и выше могут выбрать тематическую иконку приложения Telegram, автоматически подстраивающуюся под тёмную тему и основной цвет на устройстве.