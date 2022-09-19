В МТС начались продажи смартфонов vivo

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов vivo. Первым покупателям по 30 сентября включительно будут дополнительно предоставляться бонусы за 10 копеек.

На старте новый бренд представлен четырьмя моделями: vivo v25e, vivo Y53s, vivo Y35 и vivo Y22. Приобрести их можно как единым платежом, так и в рассрочку до двух лет.

Смартфон vivo v25e с 8/128 ГБ памяти все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 1319 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год месяцев ежемесячный платеж составит 120 рублей, а на два года – 59 рублей. При покупке vivo v25e по 30 сентября можно будет дополнительно приобрести за 10 копеек беспроводные наушники. Подробности о других моделях можно увидеть по ссылке.