Новый резидент "Великого камня" будет производить комплектующие для беспилотного транспорта

19 сентября 2022 года в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент – ООО «НПЦ металлообработки» (Республика Беларусь), сообщается на сайте парка.
Инициатором проекта выступает конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты».
Компания намерена осуществить ряд исследовательских программ и конструкторских разработок по внедрению новых технологий и прогрессивных методов проектирования в области беспилотных авиационных комплексов.
Резидент парка также будет проектировать двигатели внутреннего сгорания и производить комплектующие для беспилотного транспорта, обеспечивая принципы импортозамещения, конкурентоспособности и экономической эффективности.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы