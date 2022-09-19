Новый резидент "Великого камня" будет производить комплектующие для беспилотного транспорта

19 сентября 2022 года в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент – ООО «НПЦ металлообработки» (Республика Беларусь), сообщается на сайте парка.

Инициатором проекта выступает конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты».

Компания намерена осуществить ряд исследовательских программ и конструкторских разработок по внедрению новых технологий и прогрессивных методов проектирования в области беспилотных авиационных комплексов.

Резидент парка также будет проектировать двигатели внутреннего сгорания и производить комплектующие для беспилотного транспорта, обеспечивая принципы импортозамещения, конкурентоспособности и экономической эффективности.