Новый резидент "Великого камня" будет производить комплектующие для беспилотного транспорта

19 сентября 2022 года в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент – ООО «НПЦ металлообработки» (Республика Беларусь), сообщается на сайте парка.

Инициатором проекта выступает конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты».
 Компания намерена осуществить ряд исследовательских программ и конструкторских разработок по внедрению новых технологий и прогрессивных методов проектирования в области беспилотных авиационных комплексов.

Резидент парка также будет проектировать двигатели внутреннего сгорания и производить комплектующие для беспилотного транспорта, обеспечивая принципы импортозамещения, конкурентоспособности и экономической эффективности.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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