LG представила ноутбук UltraPC 17

Компания LG выпустила новый портативный компьютер UltraPC 17, построенный на аппаратной платформе Intel Alder Lake с процессором Core двенадцатого поколения. В ноутбуке установлена операционная система Windows 11 Home.

Лэптоп (модель 17U70Q) оборудован дисплеем 2.5К с диагональю 17 дюймов. Разрешение составляет 2560 × 1600 пикселей. Панель обладает 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1200:1. Поддержка сенсорного управления не предусмотрена.

Установлен процессор Core i7-1260P с двенадцатью ядрами, включая четыре производительных и восемь энергоэффективных. Тактовая частота достигает 4,7 ГГц. Графическая подсистема использует дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт памяти GDDR6.

Ноутбук несёт на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800, твердотельный накопитель вместимостью 1 Тбайт, адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth 5.2, стереофонические динамики мощностью 1,5 Вт каждый. Есть интерфейсы HDMI 2.1, USB 4 Gen 3 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A и Gigabit Ethernet. Кроме того, предусмотрен слот для карты памяти microSD.

Габариты UltraPC 17 составляют 381 × 274 × 19,9 мм, вес — 1,95 кг. Цена начинается с 1600 долларов США.