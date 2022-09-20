«Яндекс» улучшил поиск для программистов с помощью нейросети

Компания «Яндекс» усовершенствовала поиск для разработчиков с помощью нейросети: говорится, что поисковая выдача для программистов и ML-специалистов стала более качественной, а навигация по запросам — удобной.

Применена нейронная сеть CS YATI. Она учитывает в полтора раза больше информации со страницы, чем её предыдущая версия — YATI. Специальные алгоритмы способны предсказывать клики квалифицированных программистов, чтобы выдать наиболее релевантный ответ.

«Обновлённая нейросеть-трансформер проанализировала множество поисковых запросов и сайтов, которые показываются по запросам, связанным с программированием. Это помогает ей лучше оценивать качество и релевантность документа запросу», — отмечает «Яндекс».

Кроме того, «Яндекс» существенно доработал обогащённый ответ Stack Overflow. Непосредственно в результатах поиска, без перехода на сайт, пользователь увидит дополнительную информацию: сам вопрос, лучший ответ на него и другие комментарии, которые могут пригодиться программистам. «Яндекс» также улучшил отображение сниппетов для GitHub и NPM, добавив туда полезную информацию.

Нужно отметить, что в 2020 году «Яндекс» запустил технологию анализа текста на основе нейросетей-трансформеров, которые хорошо решают задачи в области обработки естественного языка, но требуют огромного количества вычислительных ресурсов. Благодаря этой технологии «Яндекс» стал гораздо лучше оценивать смысловую связь между запросами и содержанием документов в интернете.