Samsung представила новую экологическую стратегию

Компания Samsung Electronics представила новую экологическую стратегию. Её главная цель — объединить глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Стратегия включает обязательства по достижению углеродной нейтральности на всех предприятиях, расширение использования возобновляемых источников энергии и инвестиции в новые технологии для разработки энергоэффективных продуктов, повторного использования воды и улавливания углекислого газа, сообщается на сайте компании.

Центральное место в стратегии занимает обязательство по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа (компоненты Scope 1 и Scope 2) для всех операций в подразделении Device eXperience (DX) к 2030 году и во всех глобальных операциях, включая подразделение Device Solutions (DS), к 2050 году. Подразделение DX Division включает предприятия по производству бытовой электроники, в том числе смартфонов (Mobile eXperience), дисплеев (Visual Display), бытовой техники (Digital Appliances), сетевого оборудования (Networks), а также решений для здравоохранения и медицинского оборудования (Health & Medical Equipment). В подразделение DS входят предприятия по производству решений для хранения данных (Memory), высокоинтегрированных чипов (System LSI) и контрактному производству микроэлектронных изделий (Foundry).

Samsung Electronics также присоединилась к RE100, глобальной инициативе, направленной на полный переход на возобновляемые источники энергии. В рамках этого обязательства компания планирует уже через пять лет полностью удовлетворять свои потребности в электроэнергии на всех международных рынках, на которых она работает за пределами Кореи, за счет возобновляемых источников энергии.

Новый план опирается на существующий курс Samsung Electronics по борьбе с изменением климата, при этом компания расширяет масштаб программ и инвестиций. Samsung будет разрабатывать новые технологии и внедрять дополнительные методы устойчивого развития, чтобы обеспечить благоприятное будущее для всех.

Обязательства Samsung Electronics в области охраны окружающей среды также включают работу в масштабах всего бизнеса по увеличению повторного использования ресурсов на протяжении жизненного цикла продукта: от закупки сырья до переработки и утилизации. В стратегии также подробно описаны объемы инвестиций в технологии сокращения выбросов производственных газов и снижения энергопотребления в бытовых товарах. Вместе с тем, компания планирует развивать решения для улавливания и утилизации углекислого газа и снижать содержание вредных твердых частиц в воздухе.

Суммарные инвестиции в развитие инновационных подходов к экологической устойчивости Samsung Electronics составят более 7 трлн южнокорейских вон. Они будут направлены на экологические инициативы компании до 2030 года, в том числе на сокращение выбросов производственных газов, экономию воды, сбор электронных отходов и снижение загрязняющих веществ. Сумма инвестиций не включает траты, связанные с расширением использования возобновляемых источников энергии.