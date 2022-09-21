Microsoft выпустила обновление Windows 11 (22H2)

Софтверный гигант выпустил обновление Windows 11 (22H2), которое несёт с собой немало любопытных изменений, включая вкладочный интерфейс «Проводника», обновлённое меню «Пуск», поддержку возможности перетаскивания элементов на панель задач и др.

Прежде всего следует отметить появление так называемого вкладочного интерфейса в «Проводнике», благодаря которому пользователям станет проще перемещать файлы между папками без необходимости открывать дополнительные окна. Это не самое выдающееся изменение, но оно является одним из долгожданных и способных сделать взаимодействие с программной платформой более комфортным.

Некоторые изменения коснулись функции Snap Layouts, которая теперь позволяет перетащить приложение в верхнюю часть рабочего пространства, чтобы отобразить все доступные макеты размещения окон. После выбора наиболее подходящего макета ОС поможет быстро распределить другие открытые окна для дальнейшего взаимодействия с ними.

Меню «Пуск», один из наиболее узнаваемых элементов Windows 11, также получает ряд важных изменений. Теперь пользователям доступны три варианта размещения элементов в меню «Пуск». Первый вариант предлагает стандартное размещение элементов, которое присутствует в ОС с момента её запуска. Второй вариант позволяет увеличить область закреплённых приложений за счёт уменьшения области с рекомендациями. Третий вариант позволит расширить область рекомендаций за счёт уменьшения области с закреплёнными приложениями.

Закреплённые приложения можно группировать в папки. Для создания папки достаточно перетащить иконку одного приложения поверх другого, аналогично тому, как это происходит в Android и iOS. Пользователи также могут изменять названия папок и перемещать их внутри меню «Пуск».

Инструмент «Фокусировка внимания» в Windows 11 (22H2) называется «Не беспокоить», а для его запуска в «Центре уведомлений» появилась соответствующая кнопка. Как и прежде, эта функция позволяет блокировать всплывающие уведомления, которые могут отвлекать от работы. Кроме того, режим «Не беспокоить» можно настроить таким образом, чтобы важные уведомления не блокировались после его активации.

Вместе с этим в Windows 11 появились нововведения в игровой подсистеме, включая оптимизацию навигации с помощью контроллера и улучшения для игр, работающих в оконном режиме. Панель Controller Bar, которая автоматически открывается при обнаружении геймпада, позволит быстро запускать игры с помощью контроллера Xbox. Её также можно запустить с клавиатуры с помощью сочетания клавиш Win+G. Приложение HDR Calibration поможет улучшить точность цветопередачи и оптимизировать изображение при использовании HDR-режима в играх.

Кроме того, в Windows 11 (22H2) появились новые функции, которые сделают более комфортным процесс взаимодействия с программной платформой для людей с ограниченными возможностями. К ним в частности относятся общесистемные «живые субтитры» и новые голоса в приложении Narrator, которое озвучивает выводимый на экран текст. По умолчанию субтитры выводятся в верхней части экрана, но в случае необходимости их можно разместить внизу рабочего пространства. «Живые субтитры» также могут использоваться при проведении видеоконференций, что особенно важно в условиях, когда собеседники надевают медицинские маски и читать по губам становится невозможно.

За последние годы большую популярность набрали функции улучшения видеосвязи, размытия фона во время видеоконференций и отслеживания взгляда. Теперь Microsoft интегрировала эти элементы управления на уровне ОС.

Не обошлось без нововведений, направленных на повышение безопасности. Функция «интеллектуальное управление приложениями» (Smart App Control) позволяет блокировать непроверенные и потенциально опасные приложения. Отметим, что эта функция будет работать только на новых ПК с Windows 11 или после чистой установки ОС.