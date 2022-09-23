Microsoft представит новые компьютеры Surface 12 октября

Компания Microsoft анонсировала традиционное осеннее мероприятие, посвящённое анонсу новых устройств семейства Surface. Следить за трансляцией мероприятия, которое начнётся 12 октября в 17:00 по московскому времени, смогут все желающие в режиме онлайн на официальном сайте Microsoft.

Microsoft, очевидно, не стала раскрывать подробности о том, что представит в следующем месяце. По слухам, на презентации могут появиться ноутбук Surface Laptop 5, планшетный компьютер Surface Pro 9 и многофункциональный моноблок Surface Studio 3 с большим сенсорным экраном.

Напомним, что 12 октября также стартует конференция Microsoft Ignite для разработчиков и IT-профессионалов.