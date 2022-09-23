Пользователи массово жалуются на большое обновление Windows 11

Пользователи (особенно геймеры) столкнулись с массой трудностей после установки апдейта. Наиболее частые жалобы — на падение кадровой частоты в играх (особенно это характерно для 3D-ускорителей Nvidia), замедление работы самой ОС и синий экран смерти.

Крупнейший американский форму Reddit полон негодования. «Лично у меня проявляются просто сумасшедшие зависания в играх. Удалил обновление — стало значительно лучше», — написал один из пользователей Reddit.

Другой комментатор заметил существенные проседания FPS сразу после обновления. По его словам, играть стало невозможно, при этом у него достаточно мощное «железо», и до апдейта операционной системы никаких проблем с играми не наблюдалось.

Третий участник форума отмечает, что такие же проблемы наблюдались в бета-версии Windows 22H2 еще три месяца тому назад. Пользователь думал, что в финальной версии апдейта все исправят, но этого не случилось. «Спасибо, что снова впустую потратили час моего времени», — написал раздосадованный пользователь Reddit, обращаясь к Microsoft. Он, к слову, отметил, что после установки Windows 22H2 даже прокрутка странички в браузере получается «дерганной».

После установки Windows 22H2 появляются проблемы и со звуком. Игры тормозят самые разные, в том числе и такие относительно не требовательные, как Call of Duty. К расследованию проблем подключилась Nvidia, она просит пользователей отправлять больше данных. Не исключено, что в скором времени компания обновит драйвер GeForce специально с учетом выявленных в Windows 22H2 проблем.