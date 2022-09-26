Российская ОС Astra Linux появится в китайских ноутбуках Hiper Workbook

В октябре в российских магазинах появятся китайские ноутбуки Hiper Workbook с предустановленной российской операционной системой Astra Linux. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Астра».

«В октябре 2022 года федеральный ретейлер «Ситилинк» начнет продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной ОС Astra Linux, а также набором программ, необходимых для работы или учебы», — заявил представитель компании.

Отмечается, что в вышеобозначенный набор программ войдут офисный пакет, браузер, плеер для воспроизведения мультимедийных файлов и другие приложения.

В линейку Hiper Workbook с предустановленной Astra Linux войдут шесть моделей с экраном диагональю 15,6 дюймов. Покупателю на выбор будут представлены процессоры Intel Core i3, i5, i7, i11, а также AMD Ryzen 5. Объем оперативной памяти составит 8-16 ГБ, а внутренней — 256-512 ГБ. Ноутбуки будут относиться к среднему ценовому сегменту.